Поліцію Італії зобов’язали повернути вилучену марихуану вартістю 1,5 млн євро

Прокуратура італійського міста Удіне зобов’язала Фінансову гвардію повернути вилучені у вересні 130 кілограмів марихуани, яку вона вилучила у чеської компанії під час транспортування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telefriuli.

Справа почалася ще влітку цього року, коли службовий собака виявив марихуану у фургоні з чеськими номерами під час перевірки. Двох його водіїв, громадян Чехії віком 42 і 43 роки, заарештували.

Пізніше з’ясувалось, що це були не наркотики, а вантаж суцвіть марихуани виду сатіва, де концентрація активної речовини нижче встановлених законодавством ЄС меж. Вантаж вивозився з Чехії та призначався для кількох французьких компаній.

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Фото: Фінансова гвардія Італії

У результаті з чеських водіїв зняли звинувачення, й вони вийшли на свободу. Додатково прокуратура міста Удіне, де розглядалась справа, зобов’язала повернути власнику вилучену марихуану. Її вартість оцінюють у 1,5 мільйона євро.

За словами адвоката Андреа Делла Рози, який представляв інтереси власника вантажу, причиною затримання стала колізія між італійським законодавством і стандартами ЄС.

Вживання будь-яких наркотиків у самій Чехії ніяк не переслідується. Однак будь-яка людина може бути притягнена до відповідальності за зберігання наркотиків навіть для власних потреб.

Нещодавно Міністерство юстиції Чехії підготувало законопроєкт, який розширить можливості зберігання, вживання та вирощування канабісу для особистого використання.