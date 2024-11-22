Полицию Италии обязали вернуть изъятую марихуану стоимостью 1,5 млн евро

Прокуратура итальянского города Удине обязала Финансовую гвардию вернуть изъятые в сентябре 130 килограммов марихуаны, которую она изъяла у чешской компании во время транспортировки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telefriuli.

Дело началось еще летом этого года, когда служебная собака обнаружила марихуану в фургоне с чешскими номерами во время проверки. Двух его водителей, граждан Чехии в возрасте 42 и 43 года, арестовали.

Позже выяснилось, что это были не наркотики, а груз соцветий марихуаны вида сатива, где концентрация активного вещества ниже установленных законодательством ЕС пределов. Груз вывозился из Чехии и предназначался для нескольких французских компаний.

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Фото: Финансовая гвардия Италии

В результате с чешских водителей сняли обвинения, и они вышли на свободу. Дополнительно прокуратура города Удине, где рассматривалось дело, обязала вернуть владельцу изъятую марихуану. Ее стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

По словам адвоката Андреа Делла Розы, который представлял интересы владельца груза, причиной задержания стала коллизия между итальянским законодательством и стандартами ЕС.

Употребление каких-либо наркотиков в самой Чехии никак не преследуется. Однако любой человек может быть привлечен к ответственности за хранение наркотиков даже для собственных нужд.

Недавно Министерство юстиции Чехии подготовило законопроект, который расширит возможности хранения, употребления и выращивания каннабиса для личного использования.