Прем’єрка Данії порвала зі 100-річною традицією й отримала дещо від королеви

Данська прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен отримала від королеви Маргрете І ордер Данеброг, відмовившись від столітньої традиції глав урядів від її Соціал-демократичної партії не приймати королівські нагороди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в Instagram.

Фредеріксен у дописі зазначила, що вона стала кавалером 1-го класу ордена Данеброг – другого за значимістю лицарського ордена Данії.

Вона підкреслила, що стала першим прем'єр-міністром Данії від соціал-демократів, який отримає королівський орден, і вказала, що це не лише через повагу до королівської родини, а й через повагу до данської культури та історії.

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Фото: Instagram Метте Фредеріксен

"Королівський дім є важливою частиною нашої культури і нас, данців. І я переконана, що королівське подружжя продовжуватиме керувати Королівським домом безпечно і добре", – написала Фредеріксен.

Соціал-демократична партія Данії започаткувала традицію відмови від королівських нагород із часів свого першого прем’єра Торвальда Стаунінга, який очолював уряд країни у 1924-1926 і 1929-1942 роках. Глави урядів від інших данських партій такої практики не мали й не мають.

Але на початку цього року соціал-демократи вирішили скасувати цю традицію як "застарілу", пославшись на те, що королівська родина Данії нині є сучасною та важливою складовою демократичного ладу.

Нагадаємо, у жовтні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив президента США Джо Байдена під час його візиту до Берліна орденом за заслуги перед Німеччиною – найвищою цивільною нагородою країни.