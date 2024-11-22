Премьер Дании порвала со 100-летней традицией и получила кое-что от королевы

Датский премьер-министр Метте Фредериксен получила от королевы Маргрете I ордер Данеброг, отказавшись от столетней традиции глав правительств от ее Социал-демократической партии не принимать королевские награды.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Instagram.

Фредериксен в заметке отметила, что она стала кавалером 1-го класса ордена Данеброг – второго по значимости рыцарского ордена Дании.

Она подчеркнула, что стала первым премьер-министром Дании от социал-демократов, который получит королевский орден, и указала, что это не только из-за уважения к королевской семье, но и из-за уважения к датской культуре и истории.

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Фото: Instagram Метте Фредериксен

"Королевский дом является важной частью нашей культуры и нас, датчан. И я убеждена, что королевская чета будет продолжать управлять Королевским домом безопасно и хорошо", – написала Фредериксен.

Социал-демократическая партия Дании начала традицию отказа от королевских наград со времен своего первого премьера Торвальда Стаунинга, который возглавлял правительство страны в 1924-1926 и 1929-1942 годах. Главы правительств от других датских партий такой практики не имели и не имеют.

Но в начале этого года социал-демократы решили отменить эту традицию как "устаревшую", сославшись на то, что королевская семья Дании сейчас является современной и важной составляющей демократического строя.

Напомним, в октябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил президента США Джо Байдена во время его визита в Берлин орденом за заслуги перед Германией – высшей гражданской наградой страны.