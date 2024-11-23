Іспанська поліція заарештувала трьох людей за расистські образи на жовтневому матчі

Іспанська поліція заарештувала трьох людей за те, що вони нібито вигукували расистські образи на адресу двох гравців "Барселони" під час матчу проти мадридського "Реала" в жовтні.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані правоохороців, передає "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, нападник "Барселони" Ламін Ямал, який має екваторіально-гвінейське і марокканське походження, був серед гравців, які начебто стали мішенню для ксенофобських і расистських образ під час гри.

"Троє (людей) були заарештовані за расистські образи на адресу двох футболістів під час матчу Ель Класіко, що відбувся в жовтні", – заявили в поліції.

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Правоохоронці стверджують, що заарештовані "зробили ксенофобські заяви, які порушили гідність і моральну цілісність обох футболістів".

Вища спортивна рада Іспанії (CSD) та Ла Ліга засудили ці інциденти, передає агентство.

Своєю чергою, мадридський "Реал" розпочав розслідування з метою встановлення винних.

Також, як пишуть журналісти, міністерка з питань міграції Іспанії Ельма Саїс засудила інцидент.

"Ми не допустимо, щоб агресія, яку ми не терпимо в інших сферах, стала нормою в спорті", – заявила вона.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.

На матчі між збірними Франції та Ізраїлю у четвер, 14 листопада, сталася бійка фанатів обох команд.