Испанская полиция арестовала трех человек за расистские оскорбления на октябрьском матче

Испанская полиция арестовала трех человек за то, что они якобы выкрикивали расистские оскорбления в адрес двух игроков "Барселоны" во время матча против мадридского "Реала" в октябре.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как сообщили правоохранители, нападающий "Барселоны" Ламин Ямал, который имеет экваториально-гвинейское и марокканское происхождение, был среди игроков, которые якобы стали мишенью для ксенофобских и расистских оскорблений во время игры.

"Трое (людей) были арестованы за расистские оскорбления в адрес двух футболистов во время матча Эль-Класико, состоявшегося в октябре", – заявили в полиции.

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Правоохранители утверждают, что арестованные "сделали ксенофобские заявления, которые нарушили достоинство и моральную целостность обоих футболистов".

Высший спортивный совет Испании (CSD) и Ла Лига осудили эти инциденты, передает агентство.

В свою очередь, мадридский "Реал" начал расследование с целью установления виновных.

Также, как пишут журналисты, министр по вопросам миграции Испании Эльма Саис осудила инцидент.

"Мы не допустим, чтобы агрессия, которую мы не терпим в других сферах, стала нормой в спорте", – заявила она.

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.

На матче между сборными Франции и Израиля в четверг, 14 ноября, произошла драка фанатов обеих команд.