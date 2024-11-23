США розсекретили записку про ймовірні вбивства на замовлення Кремля, згадують і Ющенка

У Сполучених Штатах розсекретили один з документів розвідки з припущеннями щодо того, які передчасні смерті опонентів Кремля скоріш за все були політичними вбивствами; у документі згадується у тому числі отруєння Віктора Ющенка.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, пише "Європейська правда".

Записку оприлюднив Офіс керівника національної розвідки. Досі непублічно з розвідувальних кіл США часто долунали припущення, що низка несподіваних смертей опонентів правителя Росії були цілеспрямованими політичними вбивствами, проте конкретних документів, де йшлося би про це, у публічному доступі досі не було.

Документ став наслідком положення всередині проєкту щодо фінансування розвідувальних органів ще 2016 року – члени Конгресу закликали Офіс підготувати перелік російських суспільно-політичних діячів, яких скоріш за все вбили російські спецслужби.

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Журналісти, які цікавилися темою, тоді спробували офіційно отримати цю інформацію, проте перші спроби не вдалися. Проте повторні спроби запитів через кілька років врешті такий запит закінчився успіхом – документ надали, заблюривши деякі секретні фрагменти.

Записка датована липнем 2016 року і називається "Вбивста за кордоном на замовлення Кремля ймовірно продовжаться".

Розвідувальна спільнота у ній прогнозує, що Росія продовжить використовувати свої спецслужби та інші лояльні структури для ліквідації тих, кого вважає загрозою або своїм інтересам, або режиму Путіна.

Першим "явним" кейсом вбивства за кордоном за вказівкою Путіна вважають вбивство 2004 року у Катарі, де двоє представників російських спецслужб вбили чеченського лідера.

Також зазначають, що отруєння колишнього офіцера спецслужб Литвиненка "майже точно" було вбивством на замовлення Москви. До політичних вбивств відносять і смерть російського бізнесмена Александра Перепиличного, який помер у Британії в 2019 році внаслідок дії біологічного токсину.

У документі є згадка і про отруєння на той момент кандидата у президенти Віктора Ющенка у 2003 році – в розділі про політичних лідерів у країнах, які здобули незалежність після розпаду СРСР і яких Кремль вважав загрозою для себе.

Водночас у записці подають припущення про причетність російських спецслужб не як припущення західної розвідувальної спільноти, а як "висновок його прихильників".

Ймовірним вбивством за вказівкою з Москви вважають і смерть "щонайменш кількох" ватажків проросійських бойовиків в ОРДЛО, зокрема "Бетмена" (Александра Бєднова).

Одним з останніх відомих вбивств Росії за кордоном було вбивство у Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Впійманого та засудженого за це росіянина віддали Москві у рамках "історичного" обміну ув’язненими між Росією та Заходом влітку 2024 року.

Нагадаємо, Україна ще до повномасштабної війни подала до ЄСПЛ нестандартну скаргу проти Росії, у якій звинувачує РФ у системній практиці політичних убивств опонентів Кремля всередині країни та за кордоном.

У Мін’юсті згадували, що до цієї справи приєдналися дві інші країни – Литва та Польща.