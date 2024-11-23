США рассекретили записку о вероятных убийствах по заказу Кремля, упоминают и Ющенка

В Соединенных Штатах рассекретили один из документов разведки с предположениями относительно того, какие преждевременные смерти оппонентов Кремля скорее всего были политическими убийствами; в документе упоминается в том числе отравление Виктора Ющенко.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Записку обнародовал Офис руководителя национальной разведки. До сих пор непублично из разведывательных кругов США часто доносились предположения, что ряд неожиданных смертей оппонентов правителя России были целенаправленными политическими убийствами, однако конкретных документов, где речь шла бы об этом, в публичном доступе до сих пор не было.

Документ стал следствием положения внутри проекта по финансированию разведывательных органов еще в 2016 году – члены Конгресса призвали Офис подготовить перечень российских общественно-политических деятелей, которых скорее всего убили российские спецслужбы.

Реклама:

Журналисты, которые интересовались темой, тогда попытались официально получить эту информацию, однако первые попытки не удались. Однако повторная попытка закончилась успехом – документ предоставили, заблюрив некоторые секретные фрагменты.

Записка датирована июлем 2016 года и называется "Убийства за рубежом по заказу Кремля вероятно продолжатся".

Разведывательное сообщество в ней прогнозирует, что Россия продолжит использовать свои спецслужбы и другие лояльные структуры для ликвидации тех, кого считает угрозой либо своим интересам, либо режиму Путина.

Первым "явным" кейсом убийства за рубежом по указанию Путина считают убийство 2004 года в Катаре, где двое представителей российских спецслужб убили чеченского лидера.

Также отмечают, что отравление бывшего офицера спецслужб Литвиненко "почти точно" было убийством по заказу Москвы. К политическим убийствам относят и смерть российского бизнесмена Александра Перепиличного, который умер в Британии в 2019 году в результате действия биологического токсина.

В документе есть упоминание и об отравлении на тот момент кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2003 году – в разделе о политических лидерах в странах, которые получили независимость после распада СССР и которых Кремль считал угрозой для себя.

В то же время в записке подают предположение о причастности российских спецслужб не как предположение западного разведывательного сообщества, а как "вывод его сторонников".

Вероятным убийством по указанию из Москвы считают и смерть "по меньшей мере нескольких" главарей пророссийских боевиков в ОРДЛО, в частности "Бэтмена" (Александра Беднова).

Одним из последних известных убийств России за рубежом было убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Пойманного и осужденного за это россиянина отдали Москве в рамках "исторического" обмена заключенными между Россией и Западом летом 2024 года.

Напомним, Украина еще до полномасштабной войны подала в ЕСПЧ нестандартную жалобу против России, в которой обвиняет РФ в системной практике политических убийств оппонентов Кремля внутри страны и за рубежом.

В Минюсте упоминали, что к этому делу присоединились две другие страны – Литва и Польша.