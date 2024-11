Байден до дня пам’яті жертв Голодомору пообіцяв подальшу підтримку Україні

Президент США Джо Байден випустив заяву до дня пам’яті жертв Голодомору, у якій пообіцяв Україні подальшу підтримку з боку Вашингтона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден згадав про Голодомор як умисний голод, влаштований радянським режимом, внаслідок якого загинули мільйони українців.

"Ми згадуємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору. Ми також вшановуємо тих, хто пережив його, і їхніх нащадків, які, попри спроби Сталіна придушити національну ідентичність українців, побудували вільну, незалежну, демократичну Україну.

Нині, відзначаючи офіційні роковини Голодомору, ми також підтверджумо готовність бути поруч з українським народом у час, коли він потребує нашої допомоги", – заявив Джо Байден.

Він продовжив нагадуванням, що Росія вже три роки веде загарбницьку війну проти України, сподіваючись стерти її з мапи.

"У цьому Росія зазнала невдачі. Київ стоїть вільний, у точму числі завдяки Сполученим Штатам і понад 50 країнам, які вирішили надавати Україні необхідну допомогу…

Моє послання українцям у цей день чітке: США вшановують ваше минуле і стоять поруч з вами у сьогоденні. У цей день підтверджуємо нашу налаштованість продовжувати підтримувати оборону Україною її свободи, прагнення до справедливості і обраний нею для себе шлях до євроатлантичного майбутнього. Хоробрість і сила українського народу візьмуть гору", - заявив Джо Байден.

Раніше протягом дня із заявами виступили низка інших західних лідерів, а західні посли в Україні долучилися до офіційних заходів вшанування жертв Голодомору у Києві.

Today we honour the victims of the #Holodomor. This statue of a starved Ukrainian child is so poignant. While I was there, passers by brought grain and apples to lay at her feet. This terrible crime of the Soviet regime against the people of Ukraine must never be forgotten. pic.twitter.com/VxqjJo4Aep