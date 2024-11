Байден ко дню памяти жертв Голодомора пообещал дальшейшую поддержку Украине

Президент США Джо Байден выпустил заявление ко дню памяти жертв Голодомора, в котором пообещал Украине дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден вспомнил о Голодоморе как умышленном голоде, устроенном советским режимом, в результате которого погибли миллионы украинцев.

"Мы вспоминаем мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора. Мы также чтим тех, кто пережил его, и их потомков, которые, несмотря на попытки Сталина подавить национальную идентичность украинцев, построили свободную, независимую, демократическую Украину.

Сейчас, отмечая официальную годовщину Голодомора, мы также подтверждаем готовность быть рядом с украинским народом во время, когда он нуждается в нашей помощи", – заявил Джо Байден.

Он продолжил напоминанием, что Россия уже три года ведет захватническую войну против Украины, надеясь стереть ее с карты.

"В этом Россия потерпела неудачу. Киев стоит свободный, в точму числе благодаря Соединенным Штатам и более 50 странам, которые решили оказывать Украине необходимую помощь...

Мое послание украинцам в этот день четкое: США чтят ваше прошлое и стоят рядом с вами в настоящем. В этот день подтверждаем нашу настроенность продолжать поддерживать оборону Украиной ее свободы, стремление к справедливости и выбранный ею для себя путь к евроатлантическому будущему. Храбрость и сила украинского народа возьмут верх", – заявил Джо Байден.

Ранее в течение дня с заявлениями выступили ряд других западных лидеров, а западные послы в Украине присоединились к официальным мероприятиям почтения памяти жертв Голодомора в Киеве.

Today we honour the victims of the #Holodomor. This statue of a starved Ukrainian child is so poignant. While I was there, passers by brought grain and apples to lay at her feet. This terrible crime of the Soviet regime against the people of Ukraine must never be forgotten. pic.twitter.com/VxqjJo4Aep