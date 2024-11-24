Колишній посол у Туреччині розповів про величину турецької підтримки від початку великої війни

Колишній посол у Туреччині Василь Боднар, який завершує дипломатичну місію в цій країні у зв’язку з призначенням на посаду посла у Польщі, підвів підсумки підтримки України з боку Туреччини після початку великої війни.

Про це Боднар написав на своїй Facebook-сторінці у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Боднар зауважив, що за час роботи на посаді протягом 2021-2024 років працював над зміцненням стратегічного партнерства, розбудовою політичного діалогу, розвитоком економічних звʼязків і міжлюдського діалогу між Україною.і Туреччиною.

Але найголовнішою стала робота з метою забезпечити турецьку підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. Посол зазначив, що цей період був не простим.

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Водночас, з його слів, на початку війни закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів РФ фактично врятувало південь України.

Крім того, Туреччина надала платформу для переговорів у Стамбулі та Анталії та продовжує виконувати одну із ключових медіаторських ролей. Офіційна Анкара допомогла також створити "зерновий коридор", який допоміг економіці України.

Доволі серйозно зміцнилася співпраця між Україною і Туреччиною у військово-технічній та оборонній сферах, зазначив посол.

Попри війну, обсяг допомоги лише від однієї турецької компанії Baykar становить понад 110 млн доларів, включно з постачанням славетних "байрактарів". Завершується будівництво відповідного заводу цієї компанії в Україні.

Турецька компанія STM, за словами посла, збудувала перший корвет для Військово-морських сил України та завершує будівництво другого.

Броньовані автомобілі "Кірпі" та "Кобра 2" значно посилили Сили оборони України на передовій.

Підписання Угоди про вільну торгівлю стало ще одним важливим досягненням, яке відкриває нові можливості для наших економік. А турецькі компанії активно беруть участь у відбудові України, попри триваючі атаки РФ.

Боднар подякував українській та кримськотатарській діаспорі в Туреччині, які зробили свій внесок у боротьбу України.

"Не все було легко. Серед турецького суспільства є ті, хто щиро підтримує Україну, але також були й ті, кого доводилося переконувати, адже вплив Росії відчувався і тут", – підкреслив Боднар.

Нагадаємо, указами від 25 жовтня Зеленський звільнив Боднара з посади посла у Туреччині та призначив його послом у Польщі.