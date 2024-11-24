Бывший посол в Турции рассказал о величине турецкой поддержки с начала великой войны

Бывший посол в Турции Василий Боднар, который завершает дипломатическую миссию в этой стране в связи с назначением на должность посла в Польше, подвел итоги поддержки Украины со стороны Турции после начала большой войны.

Об этом Боднар написал на своей Facebook-странице в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Боднар отметил, что за время работы в должности в течение 2021-2024 годов работал над укреплением стратегического партнерства, развитием политического диалога, развитием экономических связей и межчеловеческого диалога между Украиной и Турцией.

Но самой главной стала работа с целью обеспечить турецкую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения. Посол отметил, что этот период был не простым.

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В то же время, по его словам, в начале войны закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей РФ фактически спасло юг Украины.

Кроме того, Турция предоставила платформу для переговоров в Стамбуле и Анталии и продолжает выполнять одну из ключевых медиаторских ролей. Официальная Анкара помогла также создать "зерновой коридор", который помог экономике Украины.

Довольно серьезно укрепилось сотрудничество между Украиной и Турцией в военно-технической и оборонной сферах, отметил посол.

Несмотря на войну, объем помощи только от одной турецкой компании Baykar составляет более 110 млн долларов, включая поставки знаменитых "байрактаров". Завершается строительство соответствующего завода этой компании в Украине.

Турецкая компания STM, по словам посла, построила первый корвет для Военно-морских сил Украины и завершает строительство второго.

Бронированные автомобили "Кирпи" и "Кобра 2" значительно усилили Силы обороны Украины на передовой.

Подписание Соглашения о свободной торговле стало еще одним важным достижением, которое открывает новые возможности для наших экономик. А турецкие компании активно участвуют в восстановлении Украины, несмотря на продолжающиеся атаки РФ.

Боднар поблагодарил украинскую и крымскотатарскую диаспору в Турции, которые внесли свой вклад в борьбу Украины.

"Не все было легко. Среди турецкого общества есть те, кто искренне поддерживает Украину, но также были и те, кого приходилось убеждать, ведь влияние России ощущалось и здесь", – подчеркнул Боднар.

Напомним, указами от 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности посла в Турции и назначил его послом в Польше.