Полицейские и соцработники из Италии оказались не нужны в пустых центрах для мигрантов

Десятки итальянских полицейских и социальных работников, направленных правительством Италии в центры для мигрантов в Албании, вернулись домой после того, как эти центры неделями оставались пустыми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Чуть больше месяца прошло после широко разрекламированного открытия центров содержания искателей убежища в Албании, которые должны были принимать до 3 тысяч человек в месяц.

Однако более 50 полицейских две недели назад были переведены обратно в Италию, а десятки социальных работников покинули страну на выходных, поскольку их присутствие в Албании было признано "ненужным".

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С момента открытия центров в Албании 11 октября в них было направлено лишь 24 искателя убежища с целью репатриации в страны происхождения. Пятеро из них провели в центре менее 12 часов, а остальные – чуть более 48 часов.

Все они были переведены в Италию после того, как итальянские судьи признали незаконным содержание их под стражей в Албании до репатриации в такие страны, как Бангладеш и Египет, которые Рим считает "безопасными".

Таким образом судьи поддержали решение Суда ЕС от 4 октября о том, что страна за пределами ЕС не может быть объявлена безопасной, если вся ее территория не признана безопасной.

Как следствие, центры, представленные президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен как новая модель для создания центров обработки и содержания искателей убежища за пределами ЕС, уже больше месяца стоят пустыми.

В то время, как правительство Италии пытается сбалансировать бюджет, сокращая средства на образование, здравоохранение и социальное обеспечение, оппозиционные партии назвали соглашение с Албанией, которое будет стоить около 1 млрд евро в течение пяти лет, финансовой катастрофой.