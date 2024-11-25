У Вільнюсі обмежено рух транспорту після падіння вантажного літака

У понеділок, 25 листопада, у Вільнюському районі Лієпкальніс було обмежено рух транспорту через аварію вантажного літака.

Про це повідомляє LRT із посиланням на дані поліції та систему моніторингу дорожнього руху JUDU, передає "Європейська правда".

За повідомленням поліції, рух перекрито на ділянці від вулиці Лієпкалніо до вулиці Жирню, оскільки на місці авіакатастрофи працює велика кількість поліцейських і рятувальників.

За даними JUDU, станом 08:00 у Вільнюсі було зафіксовано десять заторів і введено сім обмежень руху.

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Як передає мовник, найскладніша дорожня ситуація склалася на вулицях Лієпкальніо, Жирню, Тукстантмечіо, Дар'яус і Гірено, а також на шосе Ейшишкю.

JUDU повідомляє, що громадський транспорт на вулиці Лієпкалніо працює, але може затримуватися.

So looks like the plane that crashed in Vilnius this morning missed a house with 12 inhabitants just barely. Parts of the plane landed on the roof, but no one inside was injured. A pilot died, 3 crew members have been recovered and are hospitalized. pic.twitter.com/mlcqSla8pb – Vytautas Jokubauskas (@vytejok) November 25, 2024

Video footage of the crash of a DHL Boeing 737-400 freighter in Vilnius, Lithuania, hours ago. Credit to Arvydas Paukštys on LinkedIn. pic.twitter.com/GrtP0LpeZI – Admiral Cloudberg (@KyraCloudy) November 25, 2024

Як відомо, у понеділок вранці у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого є постраждалі, одна людина загинула.

Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.