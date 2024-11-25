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У Вільнюсі обмежено рух транспорту після падіння вантажного літака

Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 09:25 — Уляна Кричковська

У понеділок, 25 листопада, у Вільнюському районі Лієпкальніс було обмежено рух транспорту через аварію вантажного літака.

Про це повідомляє LRT із посиланням на дані поліції та систему моніторингу дорожнього руху JUDU, передає "Європейська правда".

За повідомленням поліції, рух перекрито на ділянці від вулиці Лієпкалніо до вулиці Жирню, оскільки на місці авіакатастрофи працює велика кількість поліцейських і рятувальників.

За даними JUDU, станом 08:00 у Вільнюсі було зафіксовано десять заторів і введено сім обмежень руху. 

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Як передає мовник, найскладніша дорожня ситуація склалася на вулицях Лієпкальніо, Жирню, Тукстантмечіо, Дар'яус і Гірено, а також на шосе Ейшишкю.

JUDU повідомляє, що громадський транспорт на вулиці Лієпкалніо працює, але може затримуватися.

Як відомо, у понеділок вранці у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого є постраждалі, одна людина загинула.

Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

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