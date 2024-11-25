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В Вильнюсе ограничено движение транспорта после падения грузового самолета

Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 09:25 — Уляна Кричковская

В понедельник, 25 ноября, в Вильнюсском районе Лиепкальнис было ограничено движение транспорта из-за аварии грузового самолета.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные полиции и систему мониторинга дорожного движения JUDU, передает "Европейская правда".

По сообщению полиции, движение перекрыто на участке от улицы Лиепкалнио до улицы Жирню, поскольку на месте авиакатастрофы работает большое количество полицейских и спасателей.

По данным JUDU, по состоянию 08:00 в Вильнюсе было зафиксировано десять пробок и введено семь ограничений движения.

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Как передает вещатель, самая сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Лиепкальнио, Жирню, Тукстантмечио, Дарьяус и Гирено, а также на шоссе Эйшишкю.

JUDU сообщает, что общественный транспорт на улице Лиепкалнио работает, но может задерживаться.

Как известно, в понедельник утром в столице Литвы на дом упал грузовой самолет, в результате чего есть пострадавшие, один человек погиб.

Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.

В начале ноября в Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.

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