В Вильнюсе ограничено движение транспорта после падения грузового самолета

В понедельник, 25 ноября, в Вильнюсском районе Лиепкальнис было ограничено движение транспорта из-за аварии грузового самолета.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные полиции и систему мониторинга дорожного движения JUDU, передает "Европейская правда".

По сообщению полиции, движение перекрыто на участке от улицы Лиепкалнио до улицы Жирню, поскольку на месте авиакатастрофы работает большое количество полицейских и спасателей.

По данным JUDU, по состоянию 08:00 в Вильнюсе было зафиксировано десять пробок и введено семь ограничений движения.

Реклама:

Как передает вещатель, самая сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Лиепкальнио, Жирню, Тукстантмечио, Дарьяус и Гирено, а также на шоссе Эйшишкю.

JUDU сообщает, что общественный транспорт на улице Лиепкалнио работает, но может задерживаться.

So looks like the plane that crashed in Vilnius this morning missed a house with 12 inhabitants just barely. Parts of the plane landed on the roof, but no one inside was injured. A pilot died, 3 crew members have been recovered and are hospitalized. pic.twitter.com/mlcqSla8pb