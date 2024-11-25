Катастрофа літака над Вільнюсом: екіпаж перед падінням не повідомляв про жодні проблеми 

Аудіозапис розмов пілотів вантажного "Боїнга", що розбився у Вільнюсі, свідчить, що екіпаж безпосередньо перед інцидентом не повідомляв про будь-які технічні проблеми чи надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Авіаексперт Відас Каупеліс переслухав аудіо спілкування пілотів "Боїнга" з диспетчерами. Зазвичай такі розмови доступні на ресурсі liveatc.net і не є закритою інформацією.

"Якщо не вдаватися в деталі – пілоти не повідомляли ні про яку небезпеку, ні про які проблеми… Те, що за десяток секунд після завершення спілкування (з диспетчером. – Ред.) літак розбився, є свідченням того, що це було несподіванкою для пілотів. Якби вони помітили проблему – займання, технічні несправності – вони сказали б про це диспетчерам", – зазначає Каупеліс.

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Нагадаємо, рано-вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав поруч із житловим будинком неподалік аеропорту. Літак використовувала логістична компанія DHL, він летів із Лейпцига. Троє з чотирьох членів екіпажу вижили.

У Литві утримуються від припущень про те, що могло спричинити катастрофу літака. Не виключають як технічної несправності, так і зловмисних дій.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви.