Катастрофа самолета над Вильнюсом: экипаж перед падением не сообщал ни о каких проблемах

Аудиозапись разговоров пилотов грузового "Боинга", разбившегося в Вильнюсе, свидетельствует, что экипаж непосредственно перед инцидентом не сообщал о каких-либо технических проблемах или чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Авиаэксперт Видас Каупелис переслушал аудио общения пилотов "Боинга" с диспетчерами. Обычно такие разговоры доступны на ресурсе liveatc.net и не являются закрытой информацией.

"Если не вдаваться в детали – пилоты не сообщали ни о какой опасности, ни о каких проблемах... То, что через десяток секунд после завершения общения (с диспетчером. – Ред.) самолет разбился, является свидетельством того, что это было неожиданностью для пилотов. Если бы они заметили проблему – возгорание, технические неисправности – они сказали бы об этом диспетчерам", – отмечает Каупелис.

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Напомним, рано утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал рядом с жилым домом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига. Трое из четырех членов экипажа выжили.

В Литве воздерживаются от предположений о том, что могло вызвать катастрофу самолета. Не исключают как технической неисправности, так и злонамеренных действий.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.