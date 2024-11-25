Німецькі соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

Після жорстких і суперечливих дебатів виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах у лютому 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit Online.

Як повідомляють у партійних колах, рішення на користь Шольца було одноголосним у федеральній виконавчій раді. Тепер Шольц має бути офіційно затверджений на партійній конференції 11 січня.

Після розпаду коаліції у СДПН розгорілися дебати щодо кандидата на посаду канцлера. З огляду на низькі рейтинги Шольца, деякі депутати висловлювалися за те, щоб у виборчу кампанію пішов набагато популярніший міністр оборони Борис Пісторіус.

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Однак минулого четверга він заявив, що не буде змагатись за посаду канцлера від Соціал-демократичної партії.

Лідер СДПН Саскія Ескен визнала помилки у проведенні дебатів. "Ні, ми не справили хорошого враження, висуваючи нашого кандидата на посаду канцлера", – сказала Ескен на федеральному з'їзді в Галле.

Шольц хоче поставити питання про довіру в Бундестазі 16 грудня. Вибори призначені на 23 лютого.

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