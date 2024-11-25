Немецкие социал-демократы выдвинули Шольца кандидатом в канцлеры

После жестких и противоречивых дебатов исполнительный совет Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно выдвинул Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах в феврале 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit Online.

Как сообщают в партийных кругах, решение в пользу Шольца было единогласным в федеральном исполнительном совете. Теперь Шольц должен быть официально утвержден на партийной конференции 11 января.

После распада коалиции в СДПГ разгорелись дебаты относительно кандидата на пост канцлера. Учитывая низкие рейтинги Шольца, некоторые депутаты высказывались за то, чтобы в избирательную кампанию пошел гораздо более популярный министр обороны Борис Писториус.

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Однако в прошлый четверг он заявил, что не будет бороться за пост канцлера от Социал-демократической партии.

Лидер СДПГ Саския Эскен признала ошибки в проведении дебатов. "Нет, мы не произвели хорошего впечатления, выдвигая нашего кандидата на пост канцлера", – сказала Эскен на федеральном съезде в Галле.

Шольц хочет поставить вопрос о доверии в Бундестаге 16 декабря. Выборы назначены на 23 февраля.

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