У парламенті Сербії побилися депутати 

У понеділок під час засідання парламенту Сербії сталася бійка між депутатами від керівної партії, членами опозиції та деякими міністрами, в ситуацію була змушена втрутитися служба безпеки парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Інцидент стався на першому засіданні після трагедії в Новому Саді на початку місяця, де після обвалу навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей.

На засіданні серед близько 50 питань порядку денного було заплановане обговорення бюджету на 2025 рік. Сутичка спалахнула ще до початку офіційних дискусій.

Реклама:

👉 Fizički sukob poslanika vladajuće koalicije i opozicije u Skupštini Srbije

👉 Poslanici se unosili jedni drugima u lice, usledilo koškanje, udarci i polivanje vodom

🔗https://t.co/mDZTK0F16h

📸 Fonet pic.twitter.com/kQJnrJKcDi – BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) November 25, 2024

Коли міністри увійшли до зали, представники опозиції зустріли їх словами "У вас закривавлені руки", що часто наголошували під час протестів після трагедії у Новому Саді. Опозиція, активісти та демонстранти звинувачують владу в корупції, вимагаючи встановити винних у трагедії.

Співробітники служби безпеки розділили сторони, але напруженість зросла, коли кілька депутатів спробували зняти провокаційний банер, який депутати вивісили на балконі зали засідань парламенту.

Sjednica Narodne skupštine Srbije u ponedjeljak je nakratko prekinuta nakon što je došlo do napetosti i naguravanja između opozicije i predstavnika vladajuće koalicije. pic.twitter.com/AG5kGMBNVU – TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) November 25, 2024

Спікерка парламенту Ана Брнабич вимкнула всі мікрофони, запобігаючи публічній трансляції подій. Вона лише ненадовго вмикала звук, коли закликала до "миру, гідності та продовження засідання".

Потім спікерка оголосила перерву і запросила представників усіх депутатських фракцій на консультації.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія викликала обурення сербів, які говорили, що загибель людей стала результатом корупції.