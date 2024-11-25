В парламенте Сербии подрались депутаты

В понедельник во время заседания парламента Сербии произошла драка между депутатами от правящей партии, членами оппозиции и некоторыми министрами, в ситуацию была вынуждена вмешаться служба безопасности парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

Инцидент произошел на первом заседании после трагедии в Нови-Саде в начале месяца, где после обвала навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

На заседании среди 50 вопросов повестки дня было запланировано обсуждение бюджета на 2025 год. Столкновение произошло еще до начала официальных дискуссий.

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👉 Fizički sukob poslanika vladajuće koalicije i opozicije u Skupštini Srbije

👉 Poslanici se unosili jedni drugima u lice, usledilo koškanje, udarci i polivanje vodom

🔗https://t.co/mDZTK0F16h

📸 Fonet pic.twitter.com/kQJnrJKcDi – BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) November 25, 2024

Когда министры вошли в зал, представители оппозиции встретили их словами "У вас окровавленные руки", что часто подчеркивали во время протестов после трагедии в Нови-Саде. Оппозиция, активисты и демонстранты обвиняют власть в коррупции, требуя установить виновных в трагедии.

Сотрудники службы безопасности развели стороны, но напряженность возросла, когда несколько депутатов попытались снять провокационный баннер, который депутаты вывесили на балконе зала заседаний парламента.

Sjednica Narodne skupštine Srbije u ponedjeljak je nakratko prekinuta nakon što je došlo do napetosti i naguravanja između opozicije i predstavnika vladajuće koalicije. pic.twitter.com/AG5kGMBNVU – TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) November 25, 2024

Спикер парламента Ана Брнабич выключила все микрофоны, предотвращая публичную трансляцию событий. Она лишь ненадолго включала звук, когда призвала к "миру, достоинству и продолжению заседания".

Затем спикер объявила перерыв и пригласила представителей всех депутатских фракций на консультации.

Напомним, кровля при входе на вокзал города Нови-Сад внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, проводил китайский подрядчик.

Трагедия вызвала возмущение сербов, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции.