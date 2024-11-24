"Право і справедливість" підтримає главу Інституту нацпам'яті на пост президента Польщі

Глава Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький буде кандидатом у президенти на виборах наступного року, а головна опозиційна партія "Право і справедлість" його підтримає.

Про це рішення було офіційно оголошено в неділю у Кракові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Кандидатом у президенти Навроцького оголосили на з’їзді, організованому "ПіС". Навроцький висуватиметься як незалежний кандидат, однак "ПіС" надасть йому підтримку.

Кароль Навроцький PAP

Навроцький очолює Інститут національної пам'яті з 2021 року. Його сайт представляє його як "історика, громадського активіста, фахівця з управління людськими ресурсами".

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Навроцький – випускник Інституту історії Гданського університету, доктор гуманітарних наук з 2013 року. У 2023 році закінчив післядипломну міжнародну програму MBA зі стратегії, управління програмами та проєктами в Гданському політехнічному університеті.

У молодості Навроцький грав у футбольних командах та займався боксом.

У лютому 2024 року Навроцького включили до списку розшукуваних Російською Федерацією у зв'язку з кримінальними звинуваченнями за діяльність, пов'язану з демонтажем пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.

Президентська кампанія офіційно стартує 8 січня 2025 року.

Про висунення на президентських виборах наступного року вже оголосили спікер Сейму та голова "Польщі 2050" Шимон Головня, Славомір Менцен з "Конфедерації" та Марек Якуб'як з кола "Вільних республіканців".

У суботу став відомим результат праймеріз у "Громадянській коаліції" Дональда Туска, на яких переміг мер Варшави Рафал Тшасковський.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який змагався із мером Варшави за номінацію, закликав всіх, хто голосував за нього на праймеріз, підтримати Тшасковського.

Нагадаємо, перед зустріччю "ПіС" у Кракові депутат від партії випадково опублікував у соцмережі партійну інструкцію.