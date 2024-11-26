Мэр Варшавы значительно опережает кандидата оппозиции на выборах президента Польши

В последнем президентском опросе мэр Варшавы Рафал Тшасковский значительно опережает кандидата оппозиционной "Права и справедливости" Кароля Навроцкого в потенциальном втором туре выборов президента Польши.

Опрос проводился социологической службой IBRiS для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Опрос проводился 22 и 23 ноября, то есть еще до официального объявления кандидатуры президента ИНП, которое состоялось 24 ноября. Однако, как отмечает Rzeczpospolita, Навроцкий уже много месяцев находился в пуле (также публичных) кандидатов "ПиС".

Результаты опроса касаются только тех респондентов, которые ранее заявили, что будут голосовать в первом туре.

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В опросе IBRiS, который показывает картину потенциального соперничества во втором туре президентских выборов, Тшасковский, который в субботу стал кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции", может рассчитывать на 49,7% поддержки. Навроцкий – на 26,2%.

Еще 11,8% респондентов заявили, что не будут участвовать в голосовании во втором туре, а 12,3% сказали, что не знают, за кого отдать свой голос.

"Это начало избирательной кампании. Все штабы в кулуарах отмечают, что она будет чрезвычайно ожесточенной. И на это есть ряд причин. В первую очередь – очень высокие ставки", – отмечает издание.

Опрос проводился 22 и 23 ноября методом телефонного интервью CATI по выборке 1068 респондентов.

Подробнее об основных кандидатах в президенты Польши читайте в статье Конкурент Туска или вызов для Украины: что известно о ключевых кандидатах в президенты Польши.