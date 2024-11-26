Окремі райони Фінляндії потерпають від підтоплень
Новини — Вівторок, 26 листопада 2024, 14:08 —
У низці районів довкола фінського міста Тампере сталися підтоплення після сильних дощів і раптового танення снігу.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Від підтоплень постраждали провінції Сатакунта й Пірканмааа. Місцеві рятувальні служби здійснили більш як сотню виїздів для відкачування води з підвальних приміщень і низинних ділянок доріг.
Підтопило вулиці і в самому місті Тампере.
Вдень у вівторок ситуація вже почала покращуватися, проте багато доріг все ще непроїзні через підтоплення.
Минулого тижня снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення були також перебої зі зв’язком.
У Франції через зимову погоду залишились без світла близько 200 тисяч споживачів та виникли проблеми на багатьох автошляхах і залізниці.