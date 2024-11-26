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Окремі райони Фінляндії потерпають від підтоплень

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Новини — Вівторок, 26 листопада 2024, 14:08 — Марія Ємець

У низці районів довкола фінського міста Тампере сталися підтоплення після сильних дощів і раптового танення снігу.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Від підтоплень постраждали провінції Сатакунта й Пірканмааа. Місцеві рятувальні служби здійснили більш як сотню виїздів для відкачування води з підвальних приміщень і низинних ділянок доріг. 

 
Marjut Suomi / Yle
 
Katja Halinen / Yle

Підтопило вулиці і в самому місті Тампере.

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З відео Mikko Kärkkäinen

Вдень у вівторок ситуація вже почала покращуватися, проте багато доріг все ще непроїзні через підтоплення.  

 
Juha Kokkala / Yle
 
Kimmo Gustafsson / Yle

Минулого тижня снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення були також перебої зі зв’язком. 

У Франції через зимову погоду залишились без світла близько 200 тисяч споживачів та виникли проблеми на багатьох автошляхах і залізниці. 

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Фінляндія
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