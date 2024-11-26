Отдельные районы Финляндии страдают от подтоплений

В ряде районов вокруг финского города Тампере произошли подтопления после сильных дождей и внезапного таяния снега.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

От подтоплений пострадали провинции Сатакунта и Пирканмааа. Местные спасательные службы осуществили более сотни выездов для откачки воды из подвальных помещений и низменных участков дорог.

Marjut Suomi / Yle

Katja Halinen / Yle

Подтопило улицы и в самом городе Тампере.

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Из видео Mikko Kärkkäinen

Днем во вторник ситуация уже начала улучшаться, однако многие дороги все еще непроездные из-за подтопления.

Juha Kokkala / Yle

Kimmo Gustafsson / Yle

На прошлой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания были также перебои со связью.

Во Франции из-за зимней погоды остались без света около 200 тысяч потребителей и возникли проблемы на многих автодорогах и железной дороге.