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Отдельные районы Финляндии страдают от подтоплений

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Новости — Вторник, 26 ноября 2024, 14:08 — Мария Емец

В ряде районов вокруг финского города Тампере произошли подтопления после сильных дождей и внезапного таяния снега.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

От подтоплений пострадали провинции Сатакунта и Пирканмааа. Местные спасательные службы осуществили более сотни выездов для откачки воды из подвальных помещений и низменных участков дорог. 

 
Marjut Suomi / Yle
 
Katja Halinen / Yle

Подтопило улицы и в самом городе Тампере.

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Из видео Mikko Kärkkäinen

Днем во вторник ситуация уже начала улучшаться, однако многие дороги все еще непроездные из-за подтопления.  

 
Juha Kokkala / Yle
 
Kimmo Gustafsson / Yle

На прошлой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания были также перебои со связью.

Во Франции из-за зимней погоды остались без света около 200 тысяч потребителей и возникли проблемы на многих автодорогах и железной дороге.

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Финляндия
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