Отдельные районы Финляндии страдают от подтоплений
Новости — Вторник, 26 ноября 2024, 14:08 —
В ряде районов вокруг финского города Тампере произошли подтопления после сильных дождей и внезапного таяния снега.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
От подтоплений пострадали провинции Сатакунта и Пирканмааа. Местные спасательные службы осуществили более сотни выездов для откачки воды из подвальных помещений и низменных участков дорог.
Подтопило улицы и в самом городе Тампере.
Днем во вторник ситуация уже начала улучшаться, однако многие дороги все еще непроездные из-за подтопления.
На прошлой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания были также перебои со связью.
Во Франции из-за зимней погоды остались без света около 200 тысяч потребителей и возникли проблемы на многих автодорогах и железной дороге.