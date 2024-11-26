У Литві підтвердили виявлення затонулого судна на дні Балтійського моря

У Литві підтвердили, що об'єкт, виявлений рік тому під час дослідження дна Балтійського моря – затонулий корабель.

Про це повідомляє LRT із посиланням на слова девелопера проєкту Ignitis Renewables, передає "Європейська правда".

У грудні 2023 року поблизу узбережжя Литви на дні Балтійського моря виявили рештки невідомого затонулого судна довжиною близько 70 метрів.

Тоді затонулий корабель знайшло на глибині 38 метрів судно геотехнічної компанії з Нідерландів Fugro Frontier, яке проводило у цьому районі розвідку для подальшого будівництва вітрових електростанцій.

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Девелопер проєкту підтвердив, що це справді затонулий корабель, а керівник Ignitis Renewables – Дайнюс Степаноніс – заявив, що виявлений об’єкт не має значної історичної цінності і не завадить розвитку проєкту вітроелектростанції.

Фото: LRT

Як розповіли у компанії, для ідентифікації знайденого об'єкта були проведені додаткові дослідження за допомогою дистанційно керованого підводного апарату.

Попередні дані показують, що за розмірами і пропорціями судно схоже на судна траулерного типу, які будувалися в Литві та інших країнах Балтії з 1960-х років.

Мовник зазначив, що траулери в основному використовувалися для рибальства, але на їх основі також будувалися науково-дослідні, гідрографічні, цивільні та військові судна. Траулери також використовувалися для геологорозвідувальних робіт.

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