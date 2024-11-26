В Литве подтвердили обнаружение затонувшего судна на дне Балтийского моря

В Литве подтвердили, что объект, обнаруженный год назад во время исследования дна Балтийского моря – это затонувший корабль.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова девелопера проекта Ignitis Renewables, передает "Европейская правда".

В декабре 2023 года вблизи побережья Литвы на дне Балтийского моря обнаружили остатки неизвестного затонувшего судна длиной около 70 метров.

Тогда затонувший корабль нашло на глубине 38 метров судно геотехнической компании из Нидерландов Fugro Frontier, которое проводило в этом районе разведку для дальнейшего строительства ветровых электростанций.

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Девелопер проекта подтвердил, что это действительно затонувший корабль, а руководитель Ignitis Renewables – Дайнюс Степанонис – заявил, что обнаруженный объект не имеет значительной исторической ценности и не помешает развитию проекта ветроэлектростанции.

Фото: LRT

Как рассказали в компании, для идентификации найденного объекта были проведены дополнительные исследования с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Предварительные данные показывают, что по размерам и пропорциям судно похоже на суда траулерного типа, которые строились в Литве и других странах Балтии с 1960-х годов.

Траулеры в основном использовались для рыболовства, но на их основе также строились научно-исследовательские, гидрографические, гражданские и военные суда. Траулеры также использовались для геологоразведочных работ.

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