Литві потрібні п'ять малих ядерних реакторів для надійного електропостачання

Литві знадобляться п'ять малих ядерних реакторів, щоб мати надійне електропостачання.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс в інтерв'ю LRT.

Міністр говорив після підписання угоди зі Сполученими Штатами про обмін інформацією про технології, що розвиваються.

"Для того, щоб система пропонувала найкращі ціни для наших споживачів, як підприємств, так і домогосподарств, до 2040 року нам потрібні малі ядерні реактори потужністю 1,5 гігавата. Якщо припустити, що середній реактор має потужність близько 300 мегават, то нам знадобиться п'ять", – заявив Крейвіс.

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Він та міністр енергетики США підписали у Вашингтоні угоду про співпрацю в реалізації цивільної ядерної програми, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.

За даними міністерства, США поділяться з Литвою своїм досвідом у розвитку ядерної енергетики наступного покоління, а також підготують аналіз бізнес-моделі та оцінку доцільності розробки четвертого покоління малих ядерних реакторів.

За словами міністра, малі ядерні реактори будуть гнучкими і зможуть виробляти різну кількість електроенергії. Вони зможуть збільшувати виробництво, коли вітрова і сонячна генерація сповільнюється, наприклад, у безвітряні або хмарні дні.

Оновлена Національна стратегія енергетичної незалежності до 2050 року, схвалена парламентом наприкінці червня, передбачає можливість побудови ядерних реакторів малої потужності в Литві після 2030 року.

Такі реактори нового покоління ще не були побудовані ніде у світі.

Очікується, що Міністерство енергетики підготує остаточний звіт про доцільність будівництва малих ядерних реакторів у Литві у 2028 році.

Нагадаємо, оператори енергосистеми держав Балтії 16 липня сповістили Росію та Білорусь, що з лютого 2025 року від’єднуються від їхньої енергосистеми

У квітні 2023 року уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.