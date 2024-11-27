WSJ: Следствие считает, что кабели в Балтийском море повредило якорем судно из КНР
Китайский сухогруз Yi Peng 3, по мнению следствия, мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить два кабеля связи между Финляндией, Литвой и Германией.
Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".
Следователи подозревают, что Yi Peng 3 на прошлой неделе намеренно разорвал два критически важных кабеля передачи данных, когда его якорь тянуло по дну Балтийского моря более 160 километров, пишет WSJ.
Как установило следствие, 17 ноября около 21:00 по местному времени судно бросило якорь, но оставалось на ходу в водах Швеции, вскоре после чего повредило первый кабель – между Швецией и Литвой, говорится в публикации.
В это время транспондер судна был выключен, а Yi Peng 3 продолжало движение даже тогда, когда якорь значительно уменьшил его скорость.
Далее, по информации WSJ, около 3:00 ночи 18 ноября, пройдя более 660 километров, Yi Peng 3 перерезало второй кабель – между Германией и Финляндией. После этого судно начало двигаться зигзагами, подняло якорь и продолжило движение.
Корабли ВМС Дании перехватили Yi Peng 3, в конце концов заставив его бросить якорь в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря. Осмотр якоря и корпуса судна показал повреждения, свидетельствующие о перетягивании якоря и обрывах кабелей, узнало WSJ от источников.
Сейчас следствие проверяет, имел ли капитан китайского судна контакт с российской разведкой до совершения диверсии.
"Крайне маловероятно, что капитан не заметил бы, что его судно опустилось и потянуло за собой якорь, теряя скорость на несколько часов и перерезая по дороге кабели", – сказал WSJ высокопоставленный европейский следователь, который занимается расследованием.
От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.