Тихановська просить білорусів не голосувати на "виборах" президента і не протестувати

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів не брати участі у так званих "президентських виборах" у країні в січні 2025 року та не виходити на протести, аби уникнути репресій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Reuters.

Тихановська пояснила, що побоюється репресій, якщо люди вийдуть на вулиці після прийдешніх "виборів" у Білорусі – як це було в серпні 2020-го, тому закликає лише не брати участі в "голосуванні".

"Зараз ми не можемо допустити протестів, тому що протягом чотирьох років люди зазнають вкрай жорстоких репресій. Ці так звані вибори не є тим спусковим гачком, який потрібен людям. Тому я прошу людей не приносити себе в жертву", – додала вона.

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Лідерка опозиції Білорусі припустила, що люди, яких режим Александра Лукашенка примусить піти на вибори, можуть зіпсувати свої бюлетені на знак незгоди.

Окремо Тихановська звернулась до міжнародного співтовариства, закликавши його не визнавати результати "виборів" у Білорусі та до більшої "сміливості" в діях проти білоруського режиму.

"Я розумію, що це може якимось чином порушити комфортне життя громадян ваших країн, але іноді необхідно пожертвувати невеликим комфортом заради більших цілей", – вважає вона.

Так звані "президентські вибори", де Александр Лукашенко намалює собі чергову перемогу, в Білорусі вирішили провести 26 січня 2025 року.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі – як-то опозиція на чолі з Тихановською.