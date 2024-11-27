Тихановская просит белорусов не голосовать на "выборах" президента и не протестовать

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов не участвовать в так называемых "президентских выборах" в стране в январе 2025 года и не выходить на протесты, чтобы избежать репрессий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Reuters.

Тихановская объяснила, что опасается репрессий, если люди выйдут на улицы после грядущих "выборов" в Беларуси – как это было в августе 2020-го, поэтому призывает только не участвовать в "голосовании".

"Сейчас мы не можем допустить протестов, потому что в течение четырех лет люди подвергаются крайне жестоким репрессиям. Эти так называемые выборы не являются тем спусковым крючком, который нужен людям. Поэтому я прошу людей не приносить себя в жертву", – добавила она.

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Лидер оппозиции Беларуси предположила, что люди, которых режим Александра Лукашенко заставит пойти на выборы, могут испортить свои бюллетени в знак несогласия.

Отдельно Тихановская обратилась к международному сообществу, призвав его не признавать результаты "выборов" в Беларуси и к большей "смелости" в действиях против белорусского режима.

"Я понимаю, что это может каким-то образом нарушить комфортную жизнь граждан ваших стран, но иногда необходимо пожертвовать небольшим комфортом ради больших целей", – считает она.

Так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в экзиле – как оппозиция во главе с Тихановской.