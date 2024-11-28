У Британії колишнього солдата визнали винним у допомозі Ірану

У Великій Британії колишнього солдата визнали винним у зборі конфіденційної інформації для людей, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції, а також у зборі імен співробітників спецпідрозділів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Деніел Абед Халіф збирав конфіденційну інформацію в період з травня 2019 року по січень 2022 року, заявив прокурор Марк Гейвуд присяжним на початку судового процесу в Королівському суді Вулвіча.

Халіф, який був звільнений зі збройних сил після висунення йому звинувачень, також був звинувачений у тому, що залишив несправжню бомбу на столі перед втечею зі своєї казарми в січні 2023 року.

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Потім він втік з лондонської в'язниці Вандсворт у вересні 2023 року в очікуванні суду за іншими звинуваченнями, прив'язавши себе до днища фургона доставки, що спричинило нетривале розшукування по всій країні.

23-річний чоловік постав перед судом за звинуваченням у збиранні інформації, яка може бути корисною для ворога, а саме Ірану, що є злочином відповідно до Закону про державну таємницю, а також в отриманні інформації, яка може бути корисною для тероризму, і в підробці бомби.

Він відкинув усі звинувачення і сказав, що хотів бути "подвійним агентом" британських спецслужб.

Халіф сказав, що він патріот і що він і його сім'я ненавидять іранський уряд.

Після більш ніж 23 годин обговорення присяжні визнали Халіфа винним за звинуваченнями за Законом про державну таємницю і Законом про тероризм.