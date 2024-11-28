В Британии бывшего солдата признали виновным в помощи Ирану

В Великобритании бывшего солдата признали виновным в сборе конфиденциальной информации для людей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции, а также в сборе имен сотрудников спецподразделений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Дэниел Абед Халиф собирал конфиденциальную информацию в период с мая 2019 года по январь 2022 года, заявил прокурор Марк Хейвуд присяжным в начале судебного процесса в Королевском суде Вулвича.

Халиф, который был уволен из вооруженных сил после предъявления ему обвинений, также был обвинен в том, что оставил ненастоящую бомбу на столе перед побегом из своей казармы в январе 2023 года.

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Затем он сбежал из лондонской тюрьмы Вандсворт в сентябре 2023 года в ожидании суда по другим обвинениям, привязав себя к днищу фургона доставки, что повлекло непродолжительный розыск по всей стране.

23-летний мужчина предстал перед судом по обвинению в сборе информации, которая может быть полезной для врага, а именно Ирана, что является преступлением в соответствии с Законом о государственной тайне, а также в получении информации, которая может быть полезной для терроризма, и в подделке бомбы.

Он отверг все обвинения и сказал, что хотел быть "двойным агентом" британских спецслужб.

Халиф сказал, что он патриот и что он и его семья ненавидят иранское правительство.

После более чем 23 часов обсуждения присяжные признали Халифа виновным по обвинениям по Закону о государственной тайне и Закону о терроризме.