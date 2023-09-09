Британська поліція спіймала підозрюваного в тероризмі, який втік із в'язниці

У Великій Британій упіймали колишнього військового Даніеля Абеда Халіфа, який втік із лондонської в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням у тероризмі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила поліція, інформує AP.

Обвинувачений перебував у бігах чотири дні, перш ніж в результаті величезної операції його вдалося затримати у суботу на заході Лондона.

Напередодні британська поліція заявила, що вийшла на слід підозрюваного у тероризмі колишнього військового, який напередодні втік із в'язниці.

Поліція припускає, що 21-річний Даніель Абед Халіф, який втік з в’язниці у середу вранці, прив’язав себе до дна вантажівки, яка доставляла їжу.

Через втечу Халіфа поліція посилила перевірки безпеки в портах і аеропортах, що призвело до затримок рейсів.

Поліція пропонувала винагороду у розмірі 20 000 фунтів стерлінгів (25 000 доларів) за інформацію, яка допоможе затримати втікача.

Начальник лондонської поліції Марк Роулі повідомляв, що наразі з’ясовується, чи могли допомогти Халіфу втекти охоронці або інші ув'язнені. Він додав, що втеча була "явно заздалегідь спланована".

Халіф, який був звільнений з британської армії в травні, звинувачується в отриманні або спробі отримання інформації, яка може бути корисною для особи, що готує теракт. Також він залишив на столі в казармі муляж бомби.

Його також звинувачують в отриманні інформації, яка може бути "прямо чи опосередковано корисною для ворога". За даними ЗМІ, його звинувачують у зборі інформації для Ірану.

Міністр юстиції Алекс Чалк заявив у четвер, що буде проведено розслідування протоколів безпеки в'язниці і рішення про місце утримання Халіфа, а попередні висновки мають бути зроблені до кінця тижня.