В Естонії занепокоєні, що морські вітропарки знижують обороноздатність країни

Естонські військові порушили питання про ризики будівництва морських вітропарків у Ризькій затоці, оскільки вони заважають військовому моніторингу місцевості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вітряні електрогенератори заважають роботі радарів військових, створюючи дуже сильні перешкоди і "оглушаючи" Сили оборони. Необхідний сигнал спотворюється або відбивається від працюючих лопатей вітрогенераторів.

"Якщо ми говоримо про найчорніший сценарій, про військову атаку проти Естонії, то час раннього сповіщення в разі підльоту ракет на ракетоносіях або ракет, запущених із літаків, скоротиться, тому що ми можемо не помітити зліт і маневри літаків перед запуском ракет. Ми говоримо про хвилини або навіть про десятки хвилин часу, якого ми можемо втратити", – сказав глава розвідцентру Сил оборони Антс Ківісельг.

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У співпраці з Силами оборони, підприємцями та Міністерством оборони розроблено компенсаційні механізми, яким чином будувати вітропарки так, щоб зменшити їхній вплив на безпеку.

Однак, на думку очільника ВМС Естонії, заплановані в Ризькій затоці вітропарки далекі від того, щоб сприяти безпеці не лише Естонії, а й інших членів НАТО.

"Морські вітропарки дуже сильно впливають на роботу моніторингових військових систем. Це не тільки наші військово-морські радари, розташовані на березі. Це також і пасивні системи виявлення, електронні системи розвідки, акустичні системи, а також вони впливають на використання озброєння військово-морського флоту", – зазначив головнокомандувач військово-морських сил Іво Вярк.

Уряд Швеції заборонив будівництво вітропарків у зоні, яка входить до орбіти інтересів військових і є територією, пов'язаною з безпекою.

"Я можу сказати, все те, про що говорили у Швеції, дуже адекватне. Я поділяю думку своїх шведських колег, тому що середовище, в якому нам доводиться сьогодні діяти, вся ця військово-морська доктрина і взагалі противник, у нас однакові. Саме тому я поділяю їхню думку про те, що морські вітропарки містять у собі ризики для безпеки", – сказав Вярк.

"Якщо є там якась загроза, то ми це переглянемо. І якщо ці компенсаційні заходи не діють або не допоможуть, тоді, звісно, щось потрібно змінювати. Але ще раз, сьогодні ті заходи, які було вжито: півострів Кипу, новий радар, новий радар в Іда-Вірумаа, пасивні радари на березі, – ті заходи були розроблені разом із цими відомствами, які сьогодні кажуть, що цього недостатньо", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Військові довго не наважувалися голосно заявити про це, але шведське рішення підштовхнуло їх. Нещодавно уряд Швеції відхилив заявки на будівництво 13 морських вітрових електростанцій у Балтійському морі через ризик для оборони країни в разі атак з боку Росії.

Також повідомляли, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це підсилило б їхню вразливість перед загрозами з боку Росії.