В Эстонии обеспокоены, что морские ветропарки снижают обороноспособность страны

Эстонские военные подняли вопрос о рисках строительства морских ветропарков в Рижском заливе, поскольку они мешают военному мониторингу местности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Ветряные электрогенераторы мешают работе радаров военных, создавая очень сильные помехи и "оглушая" Силы обороны. Необходимый сигнал искажается или отражается от работающих лопастей ветрогенераторов.

"Если мы говорим о самом черном сценарии, о военной атаке против Эстонии, то время раннего оповещения в случае подлета ракет на ракетоносителях или ракет, запущенных с самолетов, сократится, потому что мы можем не заметить взлет и маневры самолетов перед запуском ракет. Мы говорим о минутах или даже о десятках минут времени, которое мы можем потерять", – сказал глава разведцентра Сил обороны Антс Кивисельг.

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В сотрудничестве с Силами обороны, предпринимателями и Министерством обороны разработаны компенсационные механизмы, каким образом строить ветропарки так, чтобы уменьшить их влияние на безопасность.

Однако, по мнению главы ВМС Эстонии, запланированные в Рижском заливе ветропарки далеки от того, чтобы способствовать безопасности не только Эстонии, но и других членов НАТО.

"Морские ветропарки очень сильно влияют на работу мониторинговых военных систем. Это не только наши военно-морские радары, расположенные на берегу. Это также и пассивные системы обнаружения, электронные системы разведки, акустические системы, а также они влияют на использование вооружения военно-морского флота", – отметил главнокомандующий военно-морских сил Иво Вярк.

Правительство Швеции запретило строительство ветропарков в зоне, которая входит в орбиту интересов военных и является территорией, связанной с безопасностью.

"Я могу сказать, что все то, о чем говорили в Швеции, очень адекватно. Я разделяю мнение своих шведских коллег, потому что среда, в которой нам приходится сегодня действовать, вся эта военно-морская доктрина и вообще противник, у нас одинаковые. Именно поэтому я разделяю их мнение о том, что морские ветропарки содержат в себе риски для безопасности", – сказал Вярк.

"Если есть там какая-то угроза, то мы это пересмотрим. И если эти компенсационные меры не действуют или не помогут, тогда, конечно, что-то нужно менять. Но еще раз, сегодня те меры, которые были приняты: полуостров Кипу, новый радар, новый радар в Ида-Вирумаа, пассивные радары на берегу, – эти меры были разработаны вместе с теми ведомствами, которые сегодня говорят, что этого недостаточно", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Военные долго не решались громко заявить об этом, но шведское решение подтолкнуло их. Недавно правительство Швеции отклонило заявки на строительство 13 морских ветровых электростанций в Балтийском море из-за риска для обороны страны в случае атак со стороны России.

Также сообщалось, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это усилило бы их уязвимость перед угрозами со стороны РФ.