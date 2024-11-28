44,4% граждан Чехии хотели бы видеть Украину победителем в войне, которую против нее начала Россия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CEDMO для издания Novinky, сообщает "Европейская правда".

44,4% опрошенных чехов хотят победы Украины, тогда как 7,5% опрошенных хотят ее поражения и победы России.

37,9% опрошенных считают перемирие лучшим решением в войне. Остальные более 10% не имеют мнения по этому вопросу.

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Склонность к той или иной стороне зависит от возраста, пола или политических предпочтений. Например, 64% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет хотят, чтобы победила Украина, и только 1,1% предпочитают победу россиян.

С увеличением возраста количество сторонников России растет. В возрастной группе от 45 до 54 лет 10,8% людей поддерживают агрессора. В свою очередь самое старшее поколение выступает за временный мир, 47,1% людей старше 65 лет проголосовали бы за перемирие.

За прекращение огня также выступает больше женщин (44%), чем мужчин (31%). Больше избирателей Андрея Бабиша на президентских выборах (53,8%) также хотят прекращения огня, но этого хочет лишь четверть сторонников Петра Павела.

Избиратели действующего президента однозначно выступают за победу Украины, 68,1% из них желают украинской победы и только 0,9% – российской. Среди сторонников Бабиша – за победу Украины 18,7%, тогда как за победу России – 15,6%.

Предпочтения также различаются в зависимости от региона. Например, более десятой части жителей Карловарского и Оломоуцкого краев желают победы России. А более половины опрошенных в Праге и Пардубицком крае поддерживают Украину.

По одному из последних опросов, американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины.

В то же время по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет военную поддержку Украины.