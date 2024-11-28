Міноборони Польщі оголосило про створення безпілотних військ у 2025 році

Очільник польського Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що прийняв рішення про створення армії безпілотників на початку 2025 року.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Як передає мовник, у четвер, 28 листопада, під час святкування Дня польських ВМС Косіняк-Камиш оголосив, що прийняв рішення щодо створення армії безпілотників на початку 2025 року.

За його словами, безпілотні війська матимуть повітряні, наземні, надводні та підводні апарати. Військово-морські сили будуть задіяні в двох останніх сферах, зазначив він.

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Також Косіняк-Камиш наголосив на необхідності хорошої стратегії підготовки масового виробництва безпілотників останнього покоління, яка, за його оцінкою, змінюється з кожним тижнем.

Глава Міноборони Польщі також заявив, що "безпілотники не можна купувати про запас", хоча, за його словами, необхідно мати певний пул доступних літальних апаратів для "найскладніших сценаріїв".

Як писали, уряд Польщі та виробники 18 листопада підписали листа про наміри стосовно виробництва нітроцелюлози та пороху, необхідних для налагодження випуску великокаліберних боєприпасів.

Також нещодавно Польща запросила Словаччину взяти участь у реалізації проєкту "Східний щит" з будівництва фортифікаційних укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю.