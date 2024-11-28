Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск в 2025 году

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, в четверг, 28 ноября, во время празднования Дня польских ВМС, Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.

По его словам, беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты. Военно-морские силы будут задействованы в двух последних сферах, отметил он.

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Также Косиняк-Камыш отметил необходимость хорошей стратегии подготовки массового производства беспилотников последнего поколения, которая, по его оценке, меняется с каждой неделей.

Глава Минобороны Польши также заявил, что "беспилотники нельзя покупать впрок", хотя, по его словам, необходимо иметь определенный пул доступных летательных аппаратов для "самых сложных сценариев".

Как писали, правительство Польши и производители 18 ноября подписали письмо о намерениях по поводу производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.

Также недавно Польша пригласила Словакию принять участие в реализации проекта "Восточный щит" по строительству фортификационных укреплений на границе с Россией и Беларусью.