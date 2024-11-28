Збій мобільного оператора Данії вплинув на транспорт і екстрені служби

Одна з найбільших мереж мобільного зв'язку Данії TDC у четвер, 28 листопада, зазнала перебоїв у роботі, що вплинуло на рух транспорту й деякі екстрені служби по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Через збій TDC люди не могли зв'язатися з екстреними службами, щонайменше одна лікарню мусила скоротити обсяг некритичної медичної допомоги, а служби безпеки в деяких регіонах Данії патрулювати вулиці в пошуках людей, які потребують допомоги.

Провайдер мережі, TDC Net, пізніше заявив, що збій може бути повʼязаним з оновленням, здійсненим протягом останніх 24 годин, і в компанії немає підстав підозрювати в цьому кібератаки.

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Увечері TDC Net повідомив про виправлення, яке дозволяє клієнтам здійснювати дзвінки, хоча і зі зниженою якістю звуку.

Окрім цього інциденту, в деяких частинах Данії зазнали затримок потяги й автобуси через проблеми з сигналізацією, що призвело до хаосу на станціях і людей, які застрягли в поїздах.

Центр кібербезпеки Данії та Данська служба військової розвідки не змогли підтвердити, чи були ці два інциденти пов'язані між собою.

Нагадаємо, в червні у Данії вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.