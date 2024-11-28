Сбой мобильного оператора Дании повлиял на транспорт и экстренные службы

Одна из крупнейших сетей мобильной связи Дании TDC в четверг, 28 ноября, потерпела перебои в работе, что повлияло на движение транспорта и некоторые экстренные службы по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Из-за сбоя TDC люди не могли связаться с экстренными службами, по меньшей мере одна больница должна была сократить объем некритической медицинской помощи, а службы безопасности в некоторых регионах Дании патрулировать улицы в поисках людей, нуждающихся в помощи.

Провайдер сети, TDC Net, позже заявил, что сбой может быть связан с обновлением, осуществленным в течение последних 24 часов, и у компании нет оснований подозревать в этом кибератаки.

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Вечером TDC Net сообщил об исправлении, которое позволяет клиентам совершать звонки, хотя и с пониженным качеством звука.

Кроме этого инцидента, в некоторых частях Дании были задержаны поезда и автобусы из-за проблем с сигнализацией, что привело к хаосу на станциях и людям, которые застряли в поездах.

Центр кибербезопасности Дании и Датская служба военной разведки не смогли подтвердить, были ли эти два инцидента связаны между собой.

Напомним, в июне в Дании решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.