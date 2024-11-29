Міністр оборони Німеччини хоче придбати чотири субмарини за 4,7 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче придбати чотири підводні човни в рамках угоди вартістю понад 4,7 млрд євро, яку має затвердити парламентський комітет з питань витрат.

Про це повідомили агентству Reuters у п'ятницю два джерела, пише "Європейська правда".

У запиті до комітету міністерство заявляє, що це придбання необхідне Німеччині для виконання нових вимог НАТО щодо захисту північного флангу Альянсу.

Про це також повідомило видання Spiegel, яке ознайомилося з документами.

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Міністерство прагне закупити ще чотири підводні човни типу U212CD виробництва Thyssenkrupp Marine Systems.

Члени бюджетного комітету повідомили агентству, що вони аналізують цю пропозицію.

"Ми приділяємо особливу увагу пропозиції про закупівлю додаткових підводних човнів через її важливість з точки зору політики безпеки, а також через велику суму необхідних коштів", – сказав Карстен Кляйн, член бюджетного комітету від вільних демократів.

Нагадаємо, у Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби могти здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Паралельно у Німеччині працюють над збільшенням кількості укриттів для цивільного населення.