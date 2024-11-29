Министр обороны Германии хочет приобрести четыре субмарины за 4,7 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет приобрести четыре подводные лодки в рамках сделки стоимостью более 4,7 млрд евро, которую должен утвердить парламентский комитет по вопросам расходов.

Об этом сообщили агентству Reuters в пятницу два источника, пишет "Европейская правда".

В запросе к комитету министерство заявляет, что это приобретение необходимо Германии для выполнения новых требований НАТО по защите северного фланга Альянса.

Об этом также сообщило издание Spiegel, которое ознакомилось с документами.

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Министерство стремится закупить еще четыре подводные лодки типа U212CD производства Thyssenkrupp Marine Systems.

Члены бюджетного комитета сообщили агентству, что они анализируют это предложение.

"Мы уделяем особое внимание предложению о закупке дополнительных подводных лодок из-за его важности с точки зрения политики безопасности, а также из-за большой суммы необходимых средств", – сказал Карстен Кляйн, член бюджетного комитета от свободных демократов.

Напомним, в Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы иметь способность совершить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Параллельно в Германии работают над увеличением количества укрытий для гражданского населения.