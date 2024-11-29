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Пошкоджений підводний кабель зв’язку між Фінляндією та Німеччиною відремонтували

Новини — П'ятниця, 29 листопада 2024, 11:53 — Марія Ємець

Пошкоджений кабель зв’язку компанії Cinia, що сполучає Фінляндію і Німеччину по дну Балтійського моря, знову функціонує.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Компанія Cinia повідомила, що її кабель зв’язку від Фінляндії до Німеччини відновлений і знову функціонує. Ремонтні роботи завершили у четвер. 

Yle
Yle

"Проблему усунули дещо швидше, ніж очікувалося", – зазначив директор Арі-Юссі Кнаапіла.

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Несправність кабелю з 18 листопада не створила значних проблем для клієнтів завдяки наявності альтернативного сполучення для передачі даних. 

Нагадаємо, йдеться про один з двох кабелів у Балтійському морі, які несподівано перестали працювати 17-18 листопада. 

Литовська телекомунікаційна компанія Telia повідомила про успішне відновлення свого кабелю у четвер 28 листопада.

Нагадаємо, Фінляндія, Швеція та Литва створили спільну слідчу групу для розслідування, що і як сталося з кабелями зв’язку. 

Від низки європейських топпосадовців одразу пролунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, проте жодних офіційних даних розслідування ще не розкривали. 

У центрі уваги опинилося китайське вантажне судно, яке проходило поруч з місцями пошкодження кабелів приблизно тоді, коли там почалися проблеми. Наразі воно стоїть на якорі у міжнародних водах біля берегів Данії, біля нього чергував корабель ВМС Данії і в цей район підходили військові судна ще кількох країн

Неофіційно ЗМІ дізналися, що слідство вже схиляється до версії про гібридну диверсію з використанням корабельного якоря.  

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Фінляндія інциденти
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