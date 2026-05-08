Міністр оборони Латвії готовий піти у відставку, якщо так вирішить Сейм

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс готовий взяти на себе відповідальність за те, що дрони, які вторглися до Латвії в ніч на четвер, не були безпечно збиті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У зв'язку з цим він поважатиме рішення Сейму щодо вимоги про його відставку, висунутої кількома опозиційними партіями.

"Дрони потрібно збивати – це насамперед відповідальність командувача збройних сил і моя як політичного керівника", – підкреслив Спрудс.

"Я беру на себе повну відповідальність. У зв’язку з цим я поважаю ініціативу опозиції [з вимогою відставки] і поважатиму рішення Сейму в цій ситуації", – зазначив він, додавши, що завданням його самого та керівництва Національних збройних сил є покращення можливостей щодо знищення безпілотників. При цьому, за словами міністра, не можна забувати і про додаткові фактори, такі як безпека людей. Наприклад, над населеним пунктом дії будуть відрізнятися.

За словами міністра, проблематичність подібних ситуацій підтверджує і той факт, що за останній рік єдиним випадком у європейських країнах, коли винищувач збив дрон, що залетів, була Польща.

"Така здатність ніколи не може бути абсолютною в жодній країні", – заявив міністр.

Спрудс також підтвердив, що наразі основна версія полягає в тому, що в ніч на четвер на територію Латвії залетіли українські дрони.

"Вони завдають ударів по легітимних цілях на території країни-агресора, але розслідування та комунікація з українською стороною все ще тривають", – додав міністр, зазначивши, що чіткі результати будуть після завершення розслідування.

Крім того, Спрудс з п'ятниці до неділі перебуватиме у відпустці у зв’язку з похороном родича.

Міністр підтвердив агентству LETA, що настав момент, коли поряд із робочими обов’язками особливо важливо бути поруч із родиною – цими днями він перебуватиме у короткостроковій поїздці до Польщі, де проводжає в останню путь дідуся своїх дітей.

Незалежно від місцезнаходження Спрудс продовжуватиме виконувати свої основні обов'язки та залишатиметься на зв'язку з колегами в міністерстві та Національних збройних силах.

На час відпустки Спрудса виконуючим обов'язки міністра оборони призначено міністра зв'язку Атіса Швінку.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, акцентуючи, що це наслідок війни РФ проти України.