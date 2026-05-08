У парламенті Словаччини ініціюють резолюцію з засудженням поїздки Фіцо до Москви

Словацька партія "Свобода і солідарність" (SAS) готує проєкт резолюції парламенту з засудженням поїздки прем’єра Роберта Фіцо до Москви на 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Партія SAS готує резолюцію для Національної ради, в якій засуджує поїздку Фіцо до Москви та його зустріч із правителем РФ Владіміром Путіним.

На думку партії, цей крок порушує єдину позицію ЄС та НАТО й ізолює Словаччину.

"Роберт Фіцо вкотре зрадив Словаччину. Він вирішив поїхати до Москви, де особисто зустрінеться з воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Ця поїздка – це не вшанування пам’яті, а явна підтримка режиму, який веде загарбницьку війну проти України та загрожує безпеці всієї Європи. Це плювок в обличчя нашим союзникам", – заявив голова SAS Браніслав Грьолінг.

Наприкінці лютого SAS подала у прокуратуру заяву про скоєння злочину через рішення прем’єра Роберта Фіцо зупинити аварійне постачання електроенергії Україні.

23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.