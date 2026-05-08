Інцидент з падінням дронів: в армії Латвії кажуть, що технічні засоби підвели

Командувач Національними збройними силами Латвії Каспарс Пуданс, коментуючи інцидент з падінням дронів 7 травня, заявив, що технічні засоби виявлення безпілотників не впоралися зі своїм завданням.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LSM.

Пуданс зазначив, що можна з упевненістю підтвердити, що до Латвії залетіли три дрони. Два з них впали, третій змінив курс і повернувся до Росії.

Латвійські збройні сили не можуть повністю виключити, що до країни проник ще один безпілотник.

Дрони входили в повітряний простір Латвії не одночасно, і перший з них сенсори не зафіксували, розповів Пуданс.

За його словами, НЗС знали про можливу загрозу – про те, що Україна завдасть ударів по Росії. Винищувачі місії патрулювання повітряного простору Балтії перебували в повітрі, бойові групи НЗС були приведені в готовність. Однак ціль так і не була виявлена: на радарах інформації не було.

Пуданс також зазначив, що необхідно оцінити, які операції протиповітряної оборони слід проводити для більш ефективного захисту кордону.

"Це не дрони, що летять в одну лінію, траєкторію яких легко спрогнозувати і до яких можна заздалегідь підготуватися", – сказав він.

За словами Пуданса, ведеться робота над тим, щоб до кінця місяця бойові групи були посилені дронами-перехоплювачами. Однак замінити технічні засоби виявлення в короткі терміни НЗС не зможуть.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через падіння дронів, акцентуючи, що це наслідок війни РФ проти України.