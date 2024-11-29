Генштаб Естонії про "Орєшнік": Галас був більшим, ніж результат

Глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що попри сильний тиск з боку Росії – українська оборона тримається, а використання російської "диво-зброї" "Орєшніка" була демонстративною.

Його слова цитує ERR, передає "Європейська правда".

Як заявив Вялі, попри сильний тиск з боку Росії оборона України тримається. Коментуючи останній тиждень російсько-української війни, він відзначив, що він характерний нападами на енергетичну інфраструктуру України.

"Вже 1010 днів Україна протистоїть агресивній Росії, і її оборона тримається – не зломлена, попри всі труднощі", – каже він.

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За словами глави оперативного відділу генштабу Естонії, наразі Україна зіштовхується із труднощами з боєприпасами вітчизняного виробництва.

Як зазначається, за даними естонської розвідки, впродовж трьох ночей поспіль у першій половині листопада Росія випустила понад 100 безпілотників типу "Шахед" або подібних до них.

Також відзначається те, що після кількамісячної перерви, що тривала з кінця серпня, 17 листопада відбулася масштабна ракетна атака, в якій було задіяно кілька різних типів ракет. Значних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура по всій Україні.

Вялі прокоментував й атаку на Дніпро 21 листопада, коли Росія завдала демонстративного удару ракетою середньої дальності РС-26 ("Орєшніком").

"Очевидно, що це був демонстративний удар по місту Дніпро. Зараз усі розуміють, що це не якась "диво-зброя", що галас був більшим, ніж результат", – вважає він.

Однак, за словами Вялі, така атака викликає занепокоєння, оскільки в той час, як Україна дотримується міжнародного права війни, коли йдеться про удари безпілотників, Росія цього не робить.

❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності.



На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC – Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

Також він зазначив, що збільшилася кількість подвійних ударів, коли перший точковий удар влучає в ціль, а потім по тій самій точці наноситься ще один удар.

"Мета – знищити рятувальників, медичний персонал і всіх, хто прибув на місце події, щоб допомогти", – пояснив полковник.

За його словами, у 2022 році було зафіксовано шість подвійних атак, у 2023 році – десяток, а у 2024 році – 20.

Вялі зауважив, що на наземному рівні український фронт тримається, хоч і російські війська продовжують наступати на різних напрямках.

Він зазначив, що на Покровському та Курахівському напрямку немає жодних ознак розриву фронту. У Харківській області російські війська намагаються форсувати річку Оскіл та посилюють тиск на Куп'янськ.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState

"Успіх Російської Федерації незначний. Немає жодних ознак того, що могло б суттєво змінити ситуацію там", – додав він.

Нагадаємо, 22 листопада у Міністерстві оборони Естонії заявили, що удар російської балістичної ракети середньої дальності – демонстрація політичного сигналу.

Схожу думку поділяє й розвідка Британії – там вважають, що РФ запустила експериментальну ракету "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.