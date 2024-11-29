Глава МЗС Німеччини вирушає до Китаю, де говоритиме і про Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю, 1 грудня, вирушить до Китаю на тлі загарбницької російської війни в Україні та дебатів про додаткові мита на китайські електромобілі.

Про це оголосив речник німецького МЗС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У межах візиту Бербок 2 грудня зустрінеться в Пекіні з китайським візаві Ваном Ї, а також проведе подальші політичні переговори, зокрема з представниками німецького бізнесу.

МЗС Німеччини анонсувало, що Бербок говоритиме про російську агресію в Україні, ситуацію з правами людини в Китаї, а також торговельний конфлікт між Європейським Союзом і Пекіном через мита на електромобілі.

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З Пекіна глава німецького зовнішньополітичного відомства планує поїхати до Брюсселя на дводенну зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться 3-4 грудня.

У німецькому МЗС анонсували, що там обговорюватимуть подальшу підтримку України, загрозу гібридних атак і дедалі тіснішу співпрацю Москви з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном.

Востаннє Анналена Бербок була в Китаї в середині квітня 2023 року, а восени того ж року назвала китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Нагадаємо, у ЄС наразі обговорюють перші можливі санкції проти компаній, що базуються в Китаї і беруть участь у виробництві безпілотників для війни в Україні.