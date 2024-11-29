Глава МИД Германии едет в Китай, где будет говорить и об Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 1 декабря, отправится в Китай на фоне захватнической российской войны в Украине и дебатов о дополнительных пошлинах на китайские электромобили.

Об этом объявил представитель немецкого МИД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В рамках визита Бербок 2 декабря встретится в Пекине с китайским визави Ваном И, а также проведет дальнейшие политические переговоры, в частности с представителями немецкого бизнеса.

МИД Германии анонсировало, что Бербок будет говорить о российской агрессии в Украине, ситуации с правами человека в Китае, а также торговом конфликте между Европейским Союзом и Пекином из-за пошлин на электромобили.

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Из Пекина глава немецкого внешнеполитического ведомства планирует поехать в Брюссель на двухдневную встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится 3-4 декабря.

В немецком МИД анонсировали, что там будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины, угрозу гибридных атак и все более тесное сотрудничество Москвы с Китаем, Северной Кореей и Ираном.

Последний раз Анналена Бербок была в Китае в середине апреля 2023 года, а осенью того же года назвала китайского лидера Си Цзиньпина диктатором.

Напомним, в ЕС сейчас обсуждают первые возможные санкции против компаний, базирующихся в Китае и участвующих в производстве беспилотников для войны в Украине.